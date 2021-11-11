بالصور.. احباط تفجير برج للطاقة في محافظة عراقية

2021/11/11 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، احباط تفجير برج للطاقة الكهربائية في محافظة الانبار.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، انه "خرجت قوة مشتركة من اللواء الثالث حشد محافظة الانبار والجيش للبحث والتفتيش عن بقايا فلول داعش الارهابي في الصحراء الغربية".

وأضاف البيان، "حيث تم معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت احد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وتابع، كما "عثرت على نفق كانت تستخدمه عصابات داعش كمضافة وتم ردمه".

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