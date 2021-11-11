خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/11/11 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ40 ألفا، بينما لا يزال عدد الوفيات اليومية الجديدة جراء الوباء عند مستوى قياسي يزيد عن 1.2 ألف حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 40759 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 38058 إصابة […]

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روسيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

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