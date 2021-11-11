2021/11/11 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إعادة إرساليتين مخالفتين للضوابط الى الجانب الإيراني في منفذ مندلي الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من إعادة إصدار شاحنتين إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الفطر) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تالفة لا تصلح للاستهلاك البشري وتشكل خطراً على صحة وسلام المواطن ".

وأضافت، انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".

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