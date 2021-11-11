تعرض منزل مدير كهرباء شمال البصرة الى اطلاق نار

2021/11/11 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تعرض منزل مدير فرع كهرباء شمال البصرة مازن قاسم لفتة ، في منطقة الجبيلة وسط المدينة ، الى اطلاق نار من قبل مجهولين .وذكر الفرع في بيان :" ان الاعتداء، الذي وقع الليلة الماضية ، ادى الى حدوث اضرار بالمنزل وسيارة مدير الفرع "، مبينا :" ان هذا الاعتداء هو الثاني الذي يتعرض له المنزل بعد اعتداء في العام الماضي "./ انتهى

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