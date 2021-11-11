انواء الناصرية: هبوب الرياح تسبب بموجة غبار في ذي قار 



انواء الناصرية: هبوب الرياح تسبب بموجة غبار في ذي قار 
2021/11/11 | 13:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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