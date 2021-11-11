2021/11/11 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفض سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 1.81 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.14% ليصل الى 82.59 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة الخفيف يتراجع إلى 82.59 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

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