حكومة كردستان العراق تتعهّد معالجة “الأسباب الجذرية” لأزمة تدفق المهاجرين

2021/11/11 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق)-(أ ف ب) – أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي والذي يتحدّر منه المئات من المهاجرين العالقين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، امس أنّها تعتزم معالجة “الأسباب الجذرية” للمشاكل التي تدفع أبناء المنطقة للهجرة.وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في […]

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