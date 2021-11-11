سائق قطار ياباني يقاضي شركته بسبب حسم نصف دولار من راتبه

2021/11/11 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – يلاحق سائق قطار ياباني قضائيا الشركة التي يعمل لديها لحسمها 56 ين (نصف دولار) من راتبه كعقاب له بسبب تأخر وصول قطار كان يقوده مدة دقيقة، على ما أعلنت الشركة الخميس.وذكرت صحيفة “يوميوري شيمبون” أن السائق تقدم بالشكوى في مطلع العام الحالي في حق شركة “ويست جابان ريلواي كومباني” […]

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