2021/11/11 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، الانباء التي تفيد بترشيحه لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية المرتقبة، فيما أشار إلى أن “تزوير” نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة “لم يثبت حتى الآن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يكشف حقيقة ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المركز الخبري الوطني.

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