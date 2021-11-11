إيران..انفجار بمحطة للغاز المسال غربي طهران

2021/11/11 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون

الإيراني، الأربعاء بحدوث انفجار في

محطة لتوزيع الغاز المسال بمدينة "كرج"

غربي العاصمة طهران.

وقالت الهيئة إن الانفجار وقع في منطقة

"جسر فرديس" بمدينة كرج، ولم ترد أنباء

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