طلاب بريطانيون وعرب يطردون السفيرة الإسرائيلية في لندن من جامعة “ل س إي”

2021/11/11 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرد طلاب بريطانيون وعرب السفيرة

الإسرائيلية في المملكة المتحدة تسيبي

حوتوفيلي.

وأجبر طلاب بريطانيون وعرب السفيرة

الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي على مغادرة

جامعة LSE في لندن، تحت حراسة مشددة بعد

احتجاج ا

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