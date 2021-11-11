مساعد وزير الخارجية الإيراني في جولة أوروبية قبل استئناف المفاوضات النووية

2021/11/11 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، على رأس وفد دبلوماسي، إلى العاصمة البريطانية لندن، قادماً من برلين في إطار جولته الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن باقري سيجري محادثات مع نظيره البريطاني وعدد آخر من المسؤولين في الخارجية البريطانية، حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وسيكون التشاور حول مفاوضات فيينا ضمن جدول أعمال محادثات مساعد الخارجية الإيرانية، حيث من المقرر أن تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

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