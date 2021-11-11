النزاهـة: السجـن سبـع سنـوات لمـدير عـام مصرف التجارة الأسبق

2021/11/11 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر

بحقِّ المُدير العامِّ الأسبق للمُصرف

العراقيِّ للتجارة TBI، مُوضحةً أنَّه

جاء على خلفيَّة تسبُّبه بإلحاق الضرر

بالمال العامِّ ب

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