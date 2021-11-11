رئيس مجلس القضاء الأعلى: تزوير الانتخابات لم يثبت بدليل قانوني حتى الآن

2021/11/11 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، الخميس، أن "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت، فيما أشار إلى استمرار التحقيق بملفي اغتيال رئيس الوزراء واستهداف المتظاهرين في محيط الخضراء.

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وقال زيدان في مقابلة مع الوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (11 تشرين الثاني 2021)، أن "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانوناً".

وأضاف زيدان أن "التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية".

وأوضح أن "ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى".

وبشأن الحديث عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديد، تابع القاضي زيدان، أنه "أكثر من مناسبة رفض تولي أي منصب خارج العمل القضائي".

وأشار إلى أن "جهود القضاء في مجال مكافحة الفساد وملف المخدرات تتناسب تناسب طردي مع جهات التحقيق التابعة إلى هيئة النزاهة بخصوص مكافحة الفساد ووزراة الداخلية بشأن ملف المخدرات بمعنى أي جهد إيجابي يبذل بهذا الخصوص من هذه الجهات سوف يلقى نفس التفاعل من القضاء"، مبيناً أن "إحصائية بعدد الأوامر الملقى عليهم والصادرة بحقهم أوامر بتهم فساد لدى هيئة النزاهة".

وفي ملف آخر نوه رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن "البوابة الإلكترونية تساهم في تخفيف إجراءات الزواج والقضاء على حالات الفساد وتشجيع من يرغب بالزواج اللجوء إلى المحاكم بدل الزواج خارج المحكمة".

وأشار إلى أنه "تم إعداد خطط وبرامج مختلفة الاختصاصات لتطوير القضاء على مستوى الكادر الإداري والقضائي وأبنية المحاكم وإدخال الوسائل الإلكترونية في تقديم الخدمة للمواطنين".

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