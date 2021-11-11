2021/11/11 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ما يلي أهم الجوانب التي تناولتها المسودة الاولى لاتفاق غسلاكو للتغير المناخي.أعدت رئاسة مؤتمر الاطراف COP 26 المسودة وهي بمثابة "قائمة أمنيات"، على ان تناقش الدول المشاركة النسخة النهائية في اليومين المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسودة اتفاق غلاسكو للتغير المناخي، اليكم تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسودة اتفاق غلاسكو للتغير المناخي، اليكم تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).