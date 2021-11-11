جنايات ميسان تقضي بالسجن المؤبد لمجرم يخطف ويبتز مواطنين

2021/11/11 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المتهم قام بمساومة ذوي المختطفين على مبالغ مالية لقاء سلامتهم بلغت سبعة الاف دولار وتم استلام المبلغ على شكل ورقة نقدية فئة 100 دولار”.وأضاف، أنه “تم …

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