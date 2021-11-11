السجن سبع سنوات لمدير عام مصرف التحارة الاسبق

2021/11/11 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI.وذكرت دائرة تحقيقات بالهيئة، في بيان أن “محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.وأوضح البيان، أن “قرار الحكم جاء على خلفية التهم المنسوبة في قضية منح ائتمانات بمبالغ كبيرة لأحد زبائن المصرف بدون تقديم ضمانات كافية، ما ألحق الضرر بالمال العام بمبلغ قدره (68,240,134,03) دولار”.وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أحكام غيابية بحق المدان، منها حكمان أفصحت عنهما في نيسان الماضي يقضيان بالسجن مدة سبع سنوات لكل منها، في قضيتي: إعفاء إحدى الشركات الأهلية من جميع الفوائد المترتبة على اعتمادها المستندي، ومنح تسهيلات مصرفية لإحدى الشركات الأهلية خلافاً للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف.

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