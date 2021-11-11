بالتفاصيل.. السجن 7 سنوات لمدير عام مصرف التجارة الأسبق

2021/11/11 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير العامِّ الأسبق للمُصرف العراقيِّ للتجارة TBI، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة تسبُّبه بإلحاق الضرر بالمال العامِّ بما يزيدُ على (68) مليون دولارٍ.وأفادت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور …

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السجن 7 سنوات لمدير عام مصرف التجارة الأسبق أولاً على النور نيوز.

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