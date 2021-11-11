إسرائيل وتجسسها على الفلسطينيين، إلى متى؟ - سنية الحسيني

2021/11/11 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني فتحت نتائج التحقيقات قبل أيام والتي أكدت على تورط دولة الاحتلال بالتجسس على ناشطي حقوق إنسان فلسطينيين يعملون في مؤسسات وصمتها إسرائيل نهاية الشهر الماضي بـ «الإرهاب» ملف تاريخ إسرائيل المثقل بعمليات التجسس والتتبع والمراقبة عموماً على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لتكبل حياتهم وتأسرهم تحت سلطة ورقابة احتلال دائم، وسجن كبير.



وتزامن نشر نتائج التحقيقات مع إدراج الولايات المتحدة على القائمة السودا ......





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