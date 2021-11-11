سماء وسبعة بحور -2من3 - سعيد مضيه

2021/11/11 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه ...حصار مششد بانتظار العدوان التالي وفي غزة كانون أول 2008 كان البحرالسابع، ليس البحر الجوار، إنما بحر الدم، اخمدت الصواريخ الهمجية ضكات الأطفال.



يطرق المجزرة عبر آليات أدبية ..



التخييل وتأثيث النموذج بجوهر إنساني يجلب التعاطف، يسمو بالنص الأدبي فوق التقرير الإعلامي.



مالك هو الأخ الأكبرلعصام ، الطفل الموهوب، ابن السنوات التسع....



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