فائق زيدان: تزوير الانتخابات لم يثبت إلى الآن بدليل قانوني

2021/11/11 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن تزوير الانتخابات لم يثبت إلى الآن بدليل قانوني، وصفه بالمعتبر قانوناً.وقال زيدان إن التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء … Readmore

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