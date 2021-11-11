2021/11/11 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن تمكنها من انقاذ 400 طالب من حريق اندلع في احدى مدارس البصرة.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "مفارز المديرية تمكنت اليوم من اخماد حريقاً اندلع داخل مدرسة كرفانية في البصرة بعد انقاذها لـ 400 طالب دون اصابات.واضافت ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل مدرسة جابر الانصاري الابتدائية للبنين في قضاء الهارثة حي الانتصار المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني".وتابعت ان "الحريق اندلع الحريق داخل صف دراسي وحانوت المدرسة فيما تسارعت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الكادر التدريسي بإخراج اكثر من 400 طالب بأمان واخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".واشارت الى ان "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في الاسلاك الرئيسية الداخلة الى المدرسة".

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