2021/11/11 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مدرسة جابر الانصاري الابتدائية للبنين في قضاء الهارثة حي الانتصار المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني .وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ان حريقا اندلع بسبب تماس كهربائي داخل صف دراسي وحانوت المدرسة وقد تسارعت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الكادر التدريسي لاخراج اكثر من 400 طالب بأمان واخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقا داخل مدرسة كرفانية في البصرة ويخلي 400 طالب دون اصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقا داخل مدرسة كرفانية في البصرة ويخلي 400 طالب دون اصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).