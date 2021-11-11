مدير شركة نفط البصرة :حققنا انتاجا نفطيا مهما بالوصول الى مليار برميل للنهوض بالاقتصاد الوطني

2021/11/11 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة عباس اننا حققنا انتاجا نفطيا مهما بالوصول الى مليار برميل للنهوض بالاقتصاد الوطني.واضاف :حقل غربي القرنة 2 يصنف بانه سدس الاحتياطي المرسوم للتكوين المستكشفويحقق مردودا مهما للدولة العراقية.وتابع :"نخطط مع شركائنا الروس في لوك اويل لإطفاء الشعلات النفطية ووصولنا الى انتاج الذروة وهو 800 الف برميل يوميا./انتهى5

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