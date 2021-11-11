وزير النفط: إيرادات حقل القرنة 2 بلغت 40 مليار دولار



وزير النفط: إيرادات حقل القرنة 2 بلغت 40 مليار دولار
2021/11/11 | 14:24 - المصدر: المورد نيوز
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