صحيفة: الكويت توقف التأشيرات عن السودانيين إلا بموافقة أمنية

2021/11/11 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن السلطات أصدرت "أمرا شفهيا" بإيقاف منح تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات السودانية باستثناء الحاصلين على موافقات أمنية مسبقة.

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