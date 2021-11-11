سيزيفوس - سعود سالم

2021/11/11 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;- صوت كلاب تنبح من بعيد ◻-;- عند أطراف المدينة ◻-;- موسيقى قادمة من عالم اخر ◻-;- تحلق فى الافق ◻-;- تبدو مألوفة ◻-;- تبعث على الضجر◻-;- يزيحها بحركة من يده ◻-;- فتبتعد ◻-;- تبتعد هاربة ◻-;- تبتعد ثم تتلاشى الأصوات◻-;- تبقى الكلاب ◻-;-◻-;-↰-;- يعود الصمت ↱-;-◻-;-◻-;- عينى فيروز المصلوبتين على الجدار تعزفان مقطوعة منسية لشونبيرغ ◻-;-&# ......





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