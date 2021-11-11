هل حكومتا إيران وتركيا عدوتان للعراق؟ - احمد موكرياني

2021/11/11 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لو نبحث عن المحددات التي تحدد الاصداقاء والاعداء لدولة، فاننا نجد ان حكومتا إيران وتركيا عدوتان للعراق متفوقات على عداء الحكومات الاسرائلية للفلسطينيين وعداء الحكومة الصينية لتايوان وعداء حكومة اثيوبيا لإقليم تيغراي وعداء حكومة الجزائر للمغرب وعداء روسيا لاوكرانيا.الاعمال العدائية لإيران ضد العراق:1. قطع روافد الأنهار التي تصب في الأنهار العراقية، وهذه العملية تؤدي الى إبادة الناس والح ......





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