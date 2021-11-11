العراق.. منح 316 رخصة استثمارية بـ

2021/11/11 | 14:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة استثمار محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن عدد الرخص الاستثمارية الممنوحة خلال العام الحالي،كما أشارت الى وضع خطة لإحياء المشاريع المتلكئة وإنعاش القطاع الاقتصادي بالمحافظة.وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة، لوكالة الأنباء العراقية …

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