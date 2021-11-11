الجيش الإسرائيلي: نسرع الخطط للتعامل مع أي تهديد إيراني

2021/11/11 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي أن قواته تسرع الخطط العملية، وتستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي.

وقال كوفاخي، خلال اجتماع بالكنيست، ان الجيش يواصل العمل ضد من وصفهم بالأعداء وأضاف كانت هناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، مشيراً الى الاستعداد التام لأي صراع محتمل مع طهران ووكلائها.



وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد سلسلة من غارات جوية في سوريا، استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإيران.

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