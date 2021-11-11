لماذا لن يقدم عادل الامام عملاً جديداً في رمضان وهل اعتزل الفن فعلا؟ - عاجل

2021/11/11 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشف الناقد الفني، اليوم الخميس، عن حقيقة اعتزال الفنان المصري الكبير عادل إمام.

وقال الشناوي خلال لقائة مع الإعلامي يوسف حسين ببرنامج التاسعة والذي يبث عبر شاشة الفضائية المصرية مساء الأربعاء، إن "الانباء التي تحدثت عن اعتزال إمام عارية عن الصحة وان الفنان يحافظ على صحته من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "أعتقد أنه لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم، هو ثروة قومية يجب الحفاظ عليها".

وأكد الناقد على أن "وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بانتشار مرض الترند والحصول على اللقطة"، مشيرا إلى "خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا وأثار ضجة".

وأوضح ان "عادل إمام أعلن اعتزاله الأكشن وليس الفن بشكل عام كما قيل"، موضحا: "نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير".

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