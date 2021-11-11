نجم عراقي اخر يغيب عن مباراة منتخبنا ضد سوريا

2021/11/11 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدم مشاركة نجم المنتخب الوطني شيركو كريم بسبب عدم الجاهزية.وقال الاتحاد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "لاعب المنتخب الوطني شيركو كريم سوف يغيب عن المشاركة في مباراةِ سوريا".وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي لعدم جاهزية اللاعب، مبيناً أن "حسين عمار سيكون بديلاً عنه للقائمة المؤلفة من 23 لاعباً"

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