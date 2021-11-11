2021/11/11 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن احباط عملية تهريب اثأر ثمينة مخبأة بإحدى المنازل شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استباقية استهدفت الحفاظ على الموروث الحضاري لوادي الرافدين من السرقة والتهريب ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود اثار قديمة وثمينة بإحدى المنازل شمالي بغداد كانت معدة للتهريب من قبل عصابة متخصصة".

واضافت انه "على ضوء ذلك داهمت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقوة من كتيبة الاستطلاع العميق في مديرية الاستخبارات العسكرية المنزل ، واستولت على مجموعة الآثار المخبأة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية تم تسليمها الى أدارة المتحف الوطني لكونها الجهة المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تحبط عملية تهريب اثار شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تحبط عملية تهريب اثار شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).