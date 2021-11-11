2021/11/11 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، احباط عملية تهريب آثار قديمة وثمينة مخبأة بإحدى المنازل شمالي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعملية نوعية استباقية استهدفت الحفاظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب آثار قديمة وثمينة مخبأة بمنازل شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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