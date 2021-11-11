وزير الخارجيَّة يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجالات الاقتصاد ومُكافحة الإرهاب وتداعيات التغير المناخيّ

2021/11/11 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة ببغداد، السفير الفرنسيّ لدى العراق أريك شوفالييه.وذكر بيان لوزارة الخارجية " انه خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة تحديات الإرهاب، ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وحماية البيئة ومُواجهة التغيّر المناخيّ".واضاف البيان " انه تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، حيث جرى التأكيّد على أهميّة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمُرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المُحوريّ".واكد الوزير أن الحكومة العراقيَّة أتخذت خطوات فعليّة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق وهناك إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك ، حيث ناقشا ملف المهاجرين العراقييّن العالقين على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة"./انتهى ح

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