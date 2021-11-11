احباط محاولة تهريب آثار ثمينة شمالي بغداد

2021/11/11 | 15:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية داهمت المنزل ، واستولت على مجموعة الآثار المخبأة.

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