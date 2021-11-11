وزير الخارجيَّة يبحث ملف المهاجرين العراقييّن على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة

2021/11/11 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السفير الفرنسيّ لدى العراق أريك شوفالييه، وبحث الجانبان التعاون في مجالا الاقتصاد، وتداعيات التغير المناخيّ، فيما بحثا ملف المهاجرين العراقييّن على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات …

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