إنقاذ 400 طالب من حريق مدرسة في البصرة

2021/11/11 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذت فرق الدفاع المدني 400 طالب من حريق اندلع في احدى مدارس محافظة البصرة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزنا تمكنت، اليوم، من اخماد حريق اندلع داخل مدرسة كرفانية في البصرة بعد انقاذها لـ 400 طالب دون اصابات”.وأضافت، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من …

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