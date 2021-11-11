الزراعة تعلن إستلام “الذرة الصفراء” من الفلاحين

2021/11/11 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، إستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين، لافتة الى ان سعر شراء الطن الواحد 250 ألف دينار.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شركة مابين النهرين العامة للبذور احدى شركات وزارة الزراعة، قامت بوضع آلية لاجل استلام محصول الذرة الصفراء …

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