2021/11/11 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن اتخاذ الحكومة خطوات فعليّة لعودة الراغبين من بلاروسيا، مشيرا الى امكانية فتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، في مبنى الوزارة ببغداد، السفير الفرنسيّ لدى العراق أريك شوفالييه"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة تحديات الإرهاب، ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال، وحماية البيئة ومُواجهة التغيّر المناخيّ".

واضافت انه "تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك"، مشيرة الى انه "تم التأكيّد على أهميّة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمُرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المُحوريّ".

وبشأن ملف المهاجرين العراقييّن العالقين على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة، أكَّد الوزير أن "الحكومة العراقيَّة أتخذت خطوات فعليّة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق"، لافتا الى ان "هناك إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: الحكومة اتخذت خطوات فعليّة لعودة الراغبين من بلاروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: الحكومة اتخذت خطوات فعليّة لعودة الراغبين من بلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).