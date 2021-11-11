2021/11/11 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم

الخميس، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل

سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر، في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "سجينا يبلغ من العمر 32 سنة

من محافظة الديوانية محكوم بالإعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكوم 6 مرات بالإعدام والمؤبد.. الحوت يبتلع نزيلاً جديداً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكوم 6 مرات بالإعدام والمؤبد.. الحوت يبتلع نزيلاً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).