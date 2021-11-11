سد النهضة الإثيوبي يبدأ إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء في 2022

2021/11/11 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت مسؤولة كبيرة في الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يبدأ سد النهضة إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء في العام المقبل، ما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14%.

وتخوض إثيوبيا مفاوضات منذ أعوام على السد الذي تتجاوز تكلفة تشييده 4 مليارات دولار مع مصر والسودان، بلدي مصب نهر النيل، واللتين عبرتا عن مخاوفهما من نقص المياه بسبب السد.

وقالت وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حورية علي مهدي، في مؤتمر أفريقي للتكنولوجيا عبر الإنترنت: “تنفذ إثيوبيا مشاريع متنوعة للطاقة الكهربائية من أهمها سد النهضة الذي سيبدأ إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء بحلول 2022”.

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