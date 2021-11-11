النزاهة: الحكم غيابياً بالسجن 7 سنوات بحق المُدير العامِّ الأسبق للمُصرف العراقيِّ للتجارة TBI

2021/11/11 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير العامِّ الأسبق للمُصرف العراقيِّ للتجارة TBI، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة تسبُّبه بإلحاق الضرر بالمال العامِّ بما يزيدُ على (68) مليون دولارٍ.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي … Readmore

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