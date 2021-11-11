2021/11/11 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس أن “الوقت حان” ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.وقال ماس “نحن في وضع تأخرت فيه العواقب المناسبة (على مينسك).هذا ما نرغب به سويا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تقول إن “الوقت حان” لتتحمل بيلاروس عواقب أزمة المهاجرين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تقول إن “الوقت حان” لتتحمل بيلاروس عواقب أزمة المهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).