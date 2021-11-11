وزير الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي 3 ملفات في بغداد

2021/11/11 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، مع السفير الفرنسي أريك شوفالييه التعاون في مجالات الاقتصاد ومُكافحة الإرهاب وتداعيات التغير المناخيّ.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزير فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسيّ لدى العراق أريك شوفالييه".

وأضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة تحديات الإرهاب، ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال، وحماية البيئة ومُواجهة التغيّر المناخيّ".

كما تم "بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، حيث جرى التأكيّد على أهميّة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمُرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المُحوريّ".

وناقشا أيضاً "ملف المهاجرين العراقييّن العالقين على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة".

وأكَّد حسين أن "الحكومة العراقيَّة أتخذت خطوات فعليّة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق وهناك إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك".

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