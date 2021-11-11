5 أخطاء شائعة تهدد سلامة الأطعمة وقد تسبب التسمم

2021/11/11 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخاف بعض الأشخاص عادة من التسمم عند تناول الطعام في الخارج، لكن خطأ بسيط في طريقة تعاملنا مع الطعام وتحضيره في المنزل قد يؤدي أحيانًا إلى الإصابة بمرض خطير.كيف تحمي عائلتك من من خلال تجنب الأخطاء الشائعة المتعلقة بسلامة الغذاء؟

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