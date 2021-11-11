بالأسماء.. المفصولين السياسيين تُصدر وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين

2021/11/11 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبة جديدة من المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المُعدّل؛ لغرض استكمال إجراءات تعيينهم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسلطة الطيران المدني وديوان محافظة كربلاء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الدائرة أرسلت الأضابير الخاصة بالمشمولين، …

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المفصولين السياسيين تُصدر وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين أولاً على النور نيوز.

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