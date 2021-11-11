الأسطول الخامس يعلن عن مناورة بحرية تجمع إسرائيل والإمارات والبحرين

2021/11/11 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأسطول الاميركي الخامس، الخميس، إجراء القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية تمرين عسكري مشترك مع القوات الإماراتية والبحرينية والإسرائيلية في البحر الأحمر، أمس الأربعاء.

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