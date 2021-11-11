2021/11/11 | 15:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن احباط عملية تهريب آثار قديمة وثمينة مخبأة باحد المنازل شمالي بغداد. وقالت الخلية في بيان:" انه بعملية نوعية استباقية استهدفت الحفاظ على الموروث الحضاري لوادي الرافدين من السرقة والتهريب ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت وجود اثار قديمة وثمينة بإحدى المنازل شمالي بغداد كانت معدة للتهريب من قبل عصابة متخصصة،: داهمت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقوة من كتيبة الاستطلاع العميق في مديرية الاستخبارات العسكرية المنزل".وأضافت:" ان القوة استولت على مجموعة الآثار المخبأة"، مشيرة الى" انه وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية تم تسليمها الى أدارة المتحف الوطني لكونها الجهة المختصة"./انتهى7

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