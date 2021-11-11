قبل ساعات من مواجهة سوريا.. المنتخب الوطني العراقي يتلقى ضربة موجعة

2021/11/11 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الخميس، غياب الاعب شيركو كريم عن

المشاركة في مباراةِ المنتخب الوطني

العراقي امام سوريا.

وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "شيركو كريم سيغيبُ عن

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